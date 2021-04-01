Рафиг Бабаев – машина не завелась, такси не остановилось, и он спустился в метро… Рок судьбы! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 85 лет со дня рождения гениального джазового музыканта, композитора, дирижёра, аранжировщика, автора музыки к кинофильмам, народного артиста Азербайджана Рафига Бабаева. Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве одного из корифеев азербайджанского джаза.

Рафиг Бабаев родился 31 марта 1936 года в Баку. Его отец, Фарзи Бабаев, работавший в партийных организациях, стал жертвой сталинский репрессий в 1937 году. Лишь в 1956 году его посмертно реабилитировали. Матери музыканта - Шахбейим ханум выпала тяжелая доля одной воспитывать шестерых детей. Интересно, что четверо из детей этой семьи в дальнейшем стали профессиональными музыкантами. Старшие сёстры, Марзия и Василя, выбрали арфу и фортепиано, брат Огтай стал хорошим джазовым саксофонистом, а младшая сестра Арманюса - музыковедом.



Рафиг Бабаев обучался в Специальной музыкальной школе, Бакинском музучилище имени Асафа Зейналлы, Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. Еще студентом училища стал музыкальным руководителем инструментального ансамбля, увлекался джазовой музыкой и овладел искусством импровизации. На выпускном экзамене, помимо классики, сыграл композицию американского джазового пианиста Билла Эванса, за что удостоился особой похвалы Фикрета Амирова.

В юные годы он стоял перед выбором будущей профессии - заняться математикой или музыкой. Даже собирался поступить в Азербайджанский государственный институт нефти и химии. Но в день экзамена, причем, уже будучи в институте, неожиданно передумал. Говорят, наблюдал, как из аудитории один за другим выходили срезавшиеся абитуриенты, после чего резко развернулся и ушел. Видимо, это стало каким-то знамением для него…

Будучи студентом консерватории, Рафиг Бабаев в 1955 году создаёт свой первый джазовый коллектив, с 1954-й по 1958 годы работает в ансамбле народных инструментов кинотеатра "Араз". В 1957 году с успехом представляет страну на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. В 1958-59 годах является пианистом эстрадного ансамбля Комитета по радиовещанию и телевидению, где выступает с Шовкет Алекберовой и Сарой Гадымовой.

После окончания консерватории всецело посвящает себя джазу и со своей джазово-инструментальной группой отправляется в трехлетнее гастрольное турне по Советскому Союзу. В 1966 году по приглашению выдающегося певца Рашида Бейбутова становится музыкальным руководителем Театра песни, который основал этот легендарный исполнитель. Вместе до 1983 года они реализуют множество театрализованных концертных программ.

В этот же период Рафиг Бабаев продолжал творческую работу в области джазовой музыки, постоянно участвуя в джазовых фестивалях. В 1967 году его ансамбль стал лауреатом Международного джазового фестиваля в Таллинне, исполнив в ладе мугама "Баяты-Кюрд". После такого успеха Рафиг Бабаев стал инициатором первого джазового фестиваля, прошедшего в Баку в 1967 году.

С успехом в джаз-фестивалях в Новосибирске (1969), Куйбышеве (1970), Тбилиси (1986) и Баку (1987, 1992), в 1985-м - на ХII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве он представляет синтетический проект джаза и мугама совместно с Акифом Исламзаде. В 1983 впервые представляет будущую звезду азербайджанского джаза Азизу Мустафазаде, дочь легендарного Вагифа Мустафазаде, которую ныне называют "Принцессой европейского джаза". В те годы она выступала с коллективом Рафига Бабаева в новом амплуа солистки-вокалистки.

С 1984 года по 1991-й является художественном руководителем и главным дирижёром Эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и телевидения. При этом же оркестре создает джазовый ансамбль солистов, пользующихся большим успехом как в Азербайджане, так и за его пределами. А в 1986 году при Бакинском музучилище создает отделение эстрадной музыки с джазовым уклоном. Проводит огромную педагогическую работу по повышению уровня исполнения молодых музыкантов-инструменталистов оркестра и его вокалистов, участвует в различных акциях, экспериментируя с электронной и этнографической музыкой.

В 1991 году создает фольклорно-джазовый коллектив "Джанги", а через год организует первую в стране частную студию звукозаписи, где реализуются различные музыкальные проекты. Группа "Джанги" исполняла красочные композиции, используя фольклорные инструменты, обогащая их необычными гармониями и мелодично соединяя музыку восточной и западной цивилизаций. Также много гастролирует с Муслимом Магомаевым, квартетом "Гая", а композитор Гара Гараев говорит о нем: "Рафиг Бабаев умеет абсолютно все!".

Рафиг Бабаев был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов, он приобрёл широкую известность как уникальный музыкант, композитор, пианист высокого класса, общественный деятель, организатор всевозможных творческих конкурсов, просмотров, фестивалей. Им было создано большое количество джазовых композиций, пьес, песен, многочисленные аранжировки народных песен, музыка более чем к двадцати кинофильмам. Джаз жил в душе и сердце Рафига Бабаева.

В одном из последних интервью он говорил: "Что такое азербайджанский джаз? Это органичное вживление азербайджанских интонаций в классическую джазовую структуру… Азербайджанская музыка вся построена на мугаме, поэтому, естественно, необходимо знание мугама, мугамных интонаций, знание джазовых стандартов и умение органично использовать все это в джазовых композициях… Цитаты совсем ушли, но интонирование присутствует в глубине каждого пласта, в партии каждого музыканта ансамбля. Это можно назвать полифонической азербайджанской джазовой музыкой".

19 марта 1994 года Рафиг Бабаев погиб в результате теракта в бакинском метро.

После гибели его именем назовут школу, в память о нём снимут фильмы и устроят концерты, вечера. Он навсегда остается в нашей памяти!

Из воспоминаний народного артиста СССР Муслима Магомаева: "Получив приглашение из Ирана, я решил взять с собой друга, пианиста Рафига Бабаева. Пианист он был сказочный: яркий солист и чуткий аккомпаниатор, прекрасно игравший и классику, и джаз. Когда Рашид Бейбутов организовал свой Театр песни, Рафиг стал его музыкальным руководителем. Этот великолепный музыкант несколько лет назад погиб трагически. Рафиг никогда не ездил на метро - у него была машина. В тот свой последний день он торопился на радио, где была запланирована запись. Сел в машину - она не заводилась, стал ловить такси - никто не останавливался. Он чувствовал, что опаздывает, и решил спуститься в метро - в первый и в последний раз в жизни. И судьбе было угодно, чтобы именно в этот чёрный день и час, в эти минуты в бакинском метро прозвучал тот страшный взрыв, унёсший столько человеческих жизней. Рафиг оказался одной из многочисленных жертв террористического акта…"

Народный артист, кинорежиссер Огтай Миргасымов: "Рафиг Бабаев совершил в жизни столько добра, что хватило бы не на одну достойную жизнь. Он создал столько талантливой музыки, что она, безусловно, будет пленять не одно поколение. Он объединил своей любовью стольких людей, что сегодня это огромная семья, огромное духовное богатство. Мы были близкими друзьями, но для меня эта дружба была в определенном смысле неравной: я никогда не мог отделаться от сознания, что в лучших моих поступках мною управляет его рука, она же предостерегает от дурного. В минуты сомнений я всегда задавал себе вопрос: "А какое решение принял бы на моем месте Рафиг?». Его превосходство надо мной - во всем: в таланте, доброте, справедливости, мудрости, душевной чистоте – при этом не только не оскорбляло меня, не доставляло страданий, как часто бывает с людьми, стремящимися к независимости, но внушало чувство надежной защищенности, гордости и бесстрашия".

Дочь Рафига Бабаева, Фариза Бабаева, актриса, музыковед, выпустила книгу "Рафиг Бабаев: от темы к импровизу" (в соавторстве с доктором искусствоведения Рауфом Фархадовым): "У отца был творческий подход ко всему, что он делал, в том числе, и к воспитанию. Детство у нас было, бесспорно, счастливое. Мы никогда не задумывались над какими-то чисто материальными вещами. Мы читали запоем книги – это, кстати, нам привили и папа, и мама. Мы слушали музыку. Он старался акцентировать наше внимание на тех ценностях, которые сегодня, увы, теряются…Я знала папу - человека, который обожал и баловал нас с сестрой. Обласканные его любовью, мы были детьми, воспринимающими мир красочным, вкусным, любвеобильным и… легким для проживания. Находясь в этом мире, невозможно было понять Рафига Бабаева, жившего простой и трудной жизнью. Мне понадобилось пройти длинный путь - со дня его смерти и до сегодня, - чтобы подойти к двери мира простого, бесцветного, безвкусного, "бедного" и, подглядывая в замочную скважину этого мира, понять, что вся красочность, многозвучие и та истинная любовь, которую он излучал, берут истоки отсюда - из "ничего", из внутренней тишины. Они не приходят ниоткуда и не живут сами по себе в воздухе, они рождаются лишь волевым усилием, усилием постоянным, потому что как только прекращаешь бороться за "созидание" своего мира, тишина тут же дает об этом знать. Тот мир борьбы и тишины, в котором жил Рафиг Бабаев, стал постепенно моим миром, с того момента, как я стала собирать его музыку, документы, письма, интервью..."

Дочь Рафига Бабаева, Гюляра Бабаева, музыковед: "Отец был в постоянных разъездах, а когда приезжал, для нас с сестрой начинался настоящий праздник. Порой, зная, что он приедет, мы послушно шли спать, но, как разведчики, прислушивались к каждому шороху. И, как только раздавался долгожданный звонок в дверь, бежали с радостными криками навстречу папе. Потом, конечно, о сне не было и речи – мы буквально "повисали" на нем, слушали его рассказы и разгребали свои подарки... У нас была дача в Новханах. Утром папа уезжал на работу, а вечером, за час до его ожидаемого приезда, мы с сестрой уже сидели на крыше беседки, откуда была видна дорога, и ждали его. Мы знали: вот сейчас приедет папа, и начнется что-то интересное. Он всегда что-то придумывал, он рассказывал нам какие-то необычайно интересные истории. Как сейчас помню: мы втроем лежим на крыше беседки, над нами – звездное небо, а папа рассказывает нам с сестрой очередную историю… Кстати, эту беседку он построил сам. Он вообще все умел делать сам, и нас с сестрой этому научил. Скажем, починить розетку в доме, или гвоздь забить – это мы умеем. А с мамой вместе они однажды сделали кухню! Когда мы получили новую квартиру, папе не понравилось, как кафельщик сделал ванную комнату. Поэтому и занялись самостоятельным оформлением кухни, они сами положили кафель. Кстати, получилась совершенно необыкновенная, красивая кухня! Потому что папа все, за что брался, старался делать по максимуму".



В те годы по радио звучала песня Эмина Сабитоглу "Эльвида" (Прощай) из кинофильма "Тахмина", которую проникновенно исполнял Рафиг Бабаев. Это был единственный вокальный эксперимент музыканта, и о нем невозможно говорить "Прощай", ибо его творчество живет и любимо миллионами…

(Автор: Вугар Иманов)