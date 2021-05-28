Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом "Мой Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) представила онлайн-концерт под названием "Мой Азербайджан", посвященный Дню Республики, отмечаемому 28 мая, сообщает Trend Life.

Отметим также, что 25 мая исполнилось 85 лет со дня создания Филармонии.

Юные таланты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, исполнив патриотические композиции. В концерте выступили пианисты – Джамал Алиев, Али Велиев, Шекер Джавадзаде, Нигар Гасанли, Саид Велизаде, Инджи Велизаде, Айнур Абдуллаева, Айтадж Велизаде, вокалисты – Теймур Казимов, Камилла Иманова (концертмейстер – Диляра Керимова).

Были представлены произведения известных азербайджанских композиторов – Г.Гараева, А.Зейналлы, И.Абдуллаева, В.Мустафазаде, Т.Гулиева, С.Гаджибекова, а также молодого автора Ю.Аббасова (педагог П.Ахундова).

В исполнении хора Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель Тарана Юсифова) прозвучали патриотические произведения “Odlar yurdu” Ф.Амирова, “Səninləyəm” Д.Дадашева.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" стал в 2016 году своеобразным посвящением к знаменательной дате - 85-летию Филармонии, и на всем протяжении концертного сезона 2016-2017 годов в его рамках проводились различные интересные программы. За этот период на сцене Филармонии выступили молодые музыканты, обучающиеся в различных музыкальных учебных заведениях страны. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор — музыковед Айла Керимова-Закария.

(Автор: Вугар Иманов)