Всё смогу… - проект азербайджанского танцора в Москве

БАКУ /Trend Life/ - В московском доме культуры "Родник" при поддержке Европейской ассоциации культуры прошёл IV Всероссийский фестиваль гимнастики, танца и вокала, сообщил Trend Life автор проекта азербайджанский танцор Фарид Казаков.

По словам Фарида Казакова, в текущем году фестиваль приобрел новый формат.

"Фестивалю в этом году дан статус "Всероссийский", и это говорит о том, что проект вышел на новый уровень. Хочу выразить глубокую признательность Европейской ассоциации культуры, при поддержке которой реализован фестиваль. В следующем году фестиваль будет отмечать свой первый юбилей – 5-летие со дня создания. Поэтому планирую организовать фестиваль сразу в двух странах – в России и в родном Азербайджане", – сказал Казаков.

На фестивале состоялась премьера дебютной песни Фарида Казакова "Всё смогу".

"Посредством своей песни я хотел донести до всех очень важные слова, смысл и посыл, которых порой так не хватает в нашем современном мире... Думаю, что для каждого артиста одним из главных качеств является многогранность. Вот я и решил подарить новое веяние своему творчеству и выйти из рамок только хореографического искусства", – отметил он.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и азербайджанских конкурсов-фестивалей хореографии, национальных общественных премий Турции и Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)