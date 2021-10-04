"Синяя вечность" Муслима Магомаева в танце (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор Фарид Казаков представил музыкально - хореографический видеопроект, посвященный народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву, сообщил Trend Life Казаков.

Видеопроект подготовлен на композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность". Его режиссерами - постановщиками стали воспитанники Бакинского детского театра "Гюнай" Махмуд и Риад Гусейновы.

По словам Фарида Казакова, когда поступило предложение о реализации проекта, посвященного Муслиму Магомаеву, то выбор сразу пал именно на композицию "Синяя вечность".

"Муслим Магомаев - мой кумир. Каждый раз, слушая его голос, чувствую невероятную энергетику. Его песни не подвластны времени, они звучали, звучат и будут звучать в сердцах миллионов. В 2020 году я представил на музыку Муслима Магомаева патриотический видеоклип "Мой Азербайджан". Он вызвал небывалый интерес у зрителей.

Рад, что мое сотрудничество с талантливыми режиссерами - братьями Гусейновыми стало результатом рождения новой работы", - отметил Казаков.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии и Московского государственного института культуры, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и азербайджанских конкурсов-фестивалей хореографии, национальных общественных премий Азербайджана, России и Турции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)