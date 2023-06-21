Цвета моих детских эмоций – начался прием заявок на выставку в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием художественных работ на выставку "Uşaqliq duyğularimin rəngləri" (Цвета моих детских эмоций), сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картиной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Выставка проводится с целью повышения общественного интереса к изобразительному искусству, создания работ, привлекающих внимание детской непосредственностью.

Участвовать могут профессиональные художники и любители в возрасте старше 18 лет. Для участия необходимо на адрес электронной почты [email protected] отправить фотографию своей работы, указав название произведения, имя и фамилию, год рождения автора, его профессию и контактный номер телефона. Также к конкурсу могут присоединиться авторы со своими рисунками, созданными в детстве.

Прием заявок будет проводиться до 5 октября 2023 года.

Авторам работ, чьи произведения войдут в экспозицию, будут вручены сертификаты.

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