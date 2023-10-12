Чувства и интересы – в Баку пройдет выставка "Мои рассуждения"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 17 и 18 октября пройдет итоговая выставка Республиканского творческого конкурса "Mənim düşüncəm" (Мои рассуждения), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс, который проводится в рамках "Года Гейдара Алиева", организован министерством культуры, министерством науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной властью Хатаинского района, Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи".

Цель художественного проекта - содействие развитию креативного мышления у подрастающего поколения и молодежи.

На конкурс было представлено около 1200 работ более 800 авторов в возрасте от 9 до 21 года. Отобранные работы будут экспонироваться в Центре искусств "Хатаи" поэтапно в течение двух дней.

Тема работ свободная, художники отразили в произведениях свои чувства, интересы, рассуждения.

С работами, которые будут экспонироваться, можно ознакомиться перейдя по ссылке https://cloud.mail.ru/public/UnPM/VLCUXgGYM

Авторам, чьи работы войдут в экспозицию, будут вручены сертификаты, а самым активным образовательным центрам – благодарственные письма.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az