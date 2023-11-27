"Прости за любовь" – вояж из Баку в Гянджу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступил в городе Гянджа, сообщили Trend Life в театре.

Гастроли прошли в рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

На сцене Гянджинского государственного драматического театра был представлен спектакль "Прости за любовь" (режиссёр-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде (1957-2023)) по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы.

Главные герои - молодые люди Айдын и Гюльтекин, супруги живут очень бедно, но в их сердцах горит надежда на лучшие времена. Многие добивались руки красавицы Гюльтекин, но она отвергла всех, отвернулась от родителей и ушла к нему, Айдыну - человеку, не имеющему за душой ни гроша. Гюльтекин полна веры в будущее, ее нисколько не тяготит бедная жизнь и не волнуют дорогие наряды и украшения. Да, раньше она была богата, но после смерти отца богатство расхитили, а что осталось, пришлось потратить на лечение Айдына. Но теперь ее супруг здоров, он нашел работу у Довлет бека, а она преподает французский язык, жизнь налаживается. Неожиданный гость в лице Довлет бека рушит светлые мечты Гюльтекин. Придя в их дом, он признается ей в любви, настаивая, что может сделать ее счастливой, что с ним она будет богата, и ни в чем не будет нуждаться. Гюльтекин оскорбляют подобные предложения, ведь она не давала никакого повода, она любит своего супруга, дружит с женой Довлет бека. Однако миллионер уверен, что все в этом мире можно купить, только назовите цену…

Искренний восторг, бурные аплодисменты публики в Гяндже свидетельствовали - показ прошел блестяще и постановка надолго останется в памяти зрителей.

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