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В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)

Культура Материалы 27 ноября 2023 18:49 (UTC +04:00)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки, сообщает Trend Life.

На мероприятии посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус рассказал о программе вечера, отметив, что концерт позволит азербайджанским меломанам ближе познакомиться с образцами бразильской музыки и творчеством композиторов.

Далее слово было передано музыке. В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Фахраддина Керимова.

В программе прозвучали произведения бразильских композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)
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