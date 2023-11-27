В Баку прошел концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки, сообщает Trend Life.

На мероприятии посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус рассказал о программе вечера, отметив, что концерт позволит азербайджанским меломанам ближе познакомиться с образцами бразильской музыки и творчеством композиторов.

Далее слово было передано музыке. В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Фахраддина Керимова.

В программе прозвучали произведения бразильских композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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