Музыка ноября: абонементные концерты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Trend Life.

Абонементные концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Филармонии. Ноябрь запомнился слушателям разнообразной программой концертов.

Так, четвертого ноября на сцене Зала камерной и органной музыки состоялся концерт, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне. Солистами программы стали молодые таланты, лауреаты республиканских и международных конкурсов - пианисты Угур Наби, Нурай Гасанлы, Шахруд Аббасова, Захра Асланлы, Музаффар Алиев, Нурай Гулиева, Захра Зейналова, Лейла Эфендиева, Айан Аскерли, Нурджан Джафарова, Хадиджа Наджафли, вокалисты Фарах Алиева и Ясемен Умидова, исполнители на таре Ибрагим Аббасов и Тогрул Шихалиев, исполнитель на кяманче Мансур Шихалиев, исполнительница на каноне Фатима Сулейманлы. Также выступил детский хор "Шамс" Азербайджанской государственной детской филармонии (художественный руководитель - Диляра Алиева, хормейстер - Айсель Мехдизаде). Вниманию слушателей были представлены произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

11 ноября состоялся концерт Азербайджанского государственного фортепианного трио. Музыканты исполнили сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

18 ноября прошел концерт Азербайджанского государственного струнного квартета. Заслуженная артистка Азербайджана Джейла Сеидова (скрипка) и лауреат международных конкурсов Назханым Дадашева (фортепиано) исполнили сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Заключительным концертом этого месяца, который состоялся 25 ноября, стал "Вечер клавесинной музыки". На концерте выступили заслуженная артистка Азербайджана Хуршид Абдуллаева (клавесин), лауреат международных конкурсов Тофиг Зейналов (контратенор), Немят Танрывердиев (тромбон) и Улькер Гудрятли (флейта).

Отметим, что с ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организуемые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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