Международный фестиваль Динары Алиевой "Opera Art" в Баку - великая классика под яркие овации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках IV Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой "Opera Art", сообщает Trend Life. Концерт был посвящен 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова.

На вечере солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева под аккомпанемент заслуженной артистки России Любови Венжик (фортепиано) исполнила сочинения мировых классиков Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова.

Публика наслаждалась прекрасным голосом Динары Алиевой, награждая ее и пианисту яркими овациями.

Отметим, что ряд концертных программ в рамках IV Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой "Opera Art" прошли в Москве. Впервые фестиваль был проведен в 2015 году в Большом зале Московской консерватории. Художественный руководитель – народная артистка Азербайджана Динара Алиева. Традиция фестиваля "Opera Art" – представление публике оперных шедевров с участием известных артистов и коллективов, музыкантов мирового уровня.

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