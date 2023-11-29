Азербайджанский анимационный фильм Hadis стал лучшим в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный анимационный фильм Назрин Агамалиевой Hadis признан лучшим в международной конкурсной программе XVII Up-and-coming International Film Festival Hannover в Германии, сообщили Trend Life в Ассоциации анимации Азербайджана. В международной конкурсной программе фестиваля наград были удостоены три фильма.

Фильм Hadis повествует о молодой женщине, которая решает бороться за справедливость в неправедном мире, символически управляемом воронами.

Режиссер - Назрин Агамалиева, авторы сценария – Назрин Агамалиева и Исмаил Иман, продюсер – Рашид Агамалиев, ведущий аниматор – Андреа Сзелешова, монтаж – Хорхе Санчес Калдерон, консультант - Масуд Панахи. Фильм озвучила Зохра Керими, вокальную партию в фильме исполняет заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекберзаде.

Ранее фильм был успешно представлен в более чем 30 международных фестивалях.

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