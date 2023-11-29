Холодным осенним вечером в Баку с прекрасными и талантливыми девушками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел литературно-музыкальный вечер İncə sənət (Изящное искусство), объединивший поэзию, прозу, музыку и живопись, сообщает Trend Life.

На открытии гостям были представлены картины Мехрибан Шамсаддинской из серии Mood, отражающие переменчивое женское настроение. На этом фоне прекрасные и талантливые девушки поделились со зрителями своими творческими образцами и искренними чувствами к искусству. Выпускница Московской государственной консерватории им.Чайковского Назханым Дадашова (фортепиано), заслуженная артистка Джейла Сеидова (скрипка), писательница и поэтесса, глава департамента культурных программ Пространства современного искусства YARAT Ульвия Ахундова (поэзия/проза), Нигяр Джафарова и Гюльсюм Халилова (сопрано), Эльнара Мамедова (бас-гитара) на незабываемом вечере, состоящем из произведений европейских и азербайджанских композиторов, привнесли в холодный осенний вечер самые теплые краски и эмоции. Выступления были встречены яркими овациями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!