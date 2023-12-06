"Голос сердца" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт ханенде Раваны Гурбановой и исполнителя на таре Ровшана Гурбанова под названием "Qəlbimizin səsi" (Голос сердца), сообщает Trend Life.

На вечере были исполнены мугамы, народные песни и авторские композиции. Дуэтное исполнение Ровшана Гурбанова с известными музыкантами, а также выступления его учеников стали одними из самых ярких моментов программы.

В концертной программе приняли участие известные деятели искусства, педагоги исполнителей.

Народные артисты Вамиг Мамедалиев, Рамиз Гулиев, Мансум Ибрагимов дали высокую оценку исполнительскому мастерству Ровшана Гурбанова.

Мансум Ибрагимов также пожелал больших творческих успехов лауреату телевизионного конкурса "Мугам" 2007 года, солистке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Раване Гурбановой.

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