Голос молодости в Баку – дипломные работы азербайджанских композиторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках X фестиваля "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), сообщает Trend Life.

До начала концертной программы в фойе филармонии была представлена выставка работ молодых художников.

На вечере прозвучали дипломные работы молодых азербайджанских композиторов - симфония "Течение времени" Узеира Мамедова, симфония "Триптих" Нигяр Сулейман, "Дястгях" Фарида Фятуллаева, 4 номера сюиты из оперы "История танго" Улькяра Ашурбэйли.

Сочинения были исполнены Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова и Азербайджанской государственной хоровой капеллы, а также солистами программы - Нигяр Аскеровой (сопрано), Рауфом Мамедзаде (баритон), Умидой Абасовой (скрипка), Хаялом Алиевым (аккордеон), Сахаветом Мамедовым (тар).

Фестиваль "Gəncliyin səsi" - посвящен Дню молодежи Азербайджана. Основная цель фестиваля – повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, а также выявление талантов.

Фото - Кямран Багиров.

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