В Азербайджане стартовал VII Международный фестиваль детского и юношеского рисования

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт VII Международному фестивалю детского и юношеского рисования "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан) и в его рамках объявлен конкурс, сообщили Trend Life организаторы.

Проект, организованный министерством культуры, министерством науки и образования, Союзом художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной властью Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереей, Центром искусств "Хатаи", Азербайджанским представительством Международного акварельного общества и Хатаинской Детской художественной галереей МАО, посвящен Дню независимости Азербайджана (День Республики) - 28 мая.

Главная цель конкурса - стимулирование творчества детей, подростков и представителей молодежи, развития их художественного вкуса.

Конкурс проводится среди лиц от 8 лет до 21 года. Желающие принять в нем участие должны до 10 апреля отправить на адрес электронной почты [email protected] фотографию своей работы, указав название произведения, а также свое имя, фамилию, год рождения, образовательное учреждение и контактный номер телефона. В конкурсе, проводимом по различным возрастным категориям, могут также участвовать граждане зарубежных стран.

Телефон для справок: +99451 310 74 01 (whatsapp).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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