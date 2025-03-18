Корифей музыкальной культуры Азербайджана и России Али Усубов отмечает 90-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Корифею музыкальной культуры и искусства Азербайджана и России, режиссеру и новатору, заслуженному деятелю искусств Азербайджана, профессору Али Усубову сегодня исполнилось 90 лет. Ныне Мастер находится на лечении в Москве, прошел несколько операций, но прежнему обладает неиссякаемой жизненной энергией. И через корреспондента Trend передал всем друзьям в Баку большой "Салам".

Али Теймур оглу Усубов родился 18 марта 1935 году в Баку. Интересно, что режиссер получил несколько образований, и первое - спортивное. Он закончил техникум физической культуры и спорта при спортобществе "Трудовые резервы". Узнав о хороших вокальных данных юного спортсмена его записали в Дом культуры "Трудовых резервов" в Баку. Он стал солистом ансамбля народных инструментов, где художественным руководителем был известный композитор Ариф Меликов. В этом же году его послали в Москву на Всесоюзный художественный смотр самодеятельных коллективов "Трудовых резервов", где выступал на сцене Большого театра, Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, Оперного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко...

Молодой талант заметили и он был приглашен учиться в Ленинградский физкультурный техникум "Трудовых резервов", где выступал солистом коллектива Дома культуры "Трудовых резервов", с гастролями побывал в разных городах Союза. Спортсменом так и не суждено было стать, получил тяжелую травму.

Вернувшись домой, поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию по классу вокала. Но главной мечтой было стать театральным режиссером. Поэтому поступил на факультет режиссёров музыкального театра Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (класс профессора Тихомирова). По окончании работал главным режиссером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, был первым главным режиссёром Дворца Гейдара Алиева и художественным руководителем "АЗКОНЦЕРТА". В его послужном списке около 40 названий постановок опер и оперетт, а также более 350 концертов, посвящённых важнейшим датам и событиям страны, множество массовых представлений на стадионах, улицах и площадях в разных районах Азербайджана. Значительными режиссёрскими работами стали программы проведения Дней культуры Азербайджана в России, Украине, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Исландии; международные фестивали в Москве и в Баку; празднование 850-летия великого поэта-мыслителя Низами Гянджяви; юбилейные торжества, посвящённые Узеиру Гаджибейли, Муслиму Магомаеву (дедушка Муслима Магомаева), Самеду Вургуну и другим выдающимся деятелям искусств нашей страны, проходившие на сценах Большого театра, Колонного зала Дома Союзов и Концертного зала "Россия". С 1970 по 1984 год он был режиссером всех грандиозных праздников и мероприятий на Республиканском стадионе и в родной Гяндже.

В 80-х годах уехал в Россию, где создал музыкальные театры в Омске и Нальчике, став их главным режиссером. Был удостоен множества наград со стороны Российской Федерации. По возвращении в Баку продолжил работу в родном театре. В 1990 году Али Усубов был художественным руководителем фестиваля "Харыбюльбюль" в Карабахе.

В 2010 году в честь 125-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли поставил спектакль "Аршин мал алан". Этот же спектакль был поставлен в 2013 году, в честь 20-летия международной организации ТЮРКСОЙ и 100-летия первой постановки музыкальной комедии "Аршин мал алан". В спектакле выступили исполнители из разных стран: Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана. Постановка комедии "Аршин мал алан" прошла в Караганде, Астане, Париже и Страсбурге.

Еще в 1969 году на сцене Московского театра оперетты он поставил оперетту Рауфа Гаджиева "Кавказская племянница", которая за короткое время стала сокровищем золотого фонда советской классики. Яркая, легкая, искрометная оперетта "Кавказская племянница" давно вошла в репертуар многих театров России и ближнего зарубежья. Постановкой смогли насладиться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Волгограда, Твери, Омска, Нальчика и других городов. Около 45 лет успеха! Али Усубов в 2015 году поставил этот спектакль в новой интерпретации и в Азербайджане.

Али Усубов дружил с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, видными представителями культуры Людмилой Зыкиной, Валентиной Толкуновой, Мстиславом Ростроповичем, Николаем Караченцовым, Муслимом Магомаевым, Тофигом Гулиевым, Гара Гараевым, Ниязи. Расимом Оджаговым, Шамси Бадалбейли, Лютфияром Имановым, Рауфом Гаджиев, Рауфом Атакишиев и другими.

Дети Али Усубова также выбрали сферу культуры и искусства. Дочь Аликия закончила Ленинградский институт театра музыки и кино, является певицей, была директором Театра эстрады Константина Райкина, осуществляет благотворительную деятельность в Фонде Хабенского. Сын Теймур закончил Ленинградскую консерваторию, был концертмейстером симфонического оркестра Санкт - Петербургской капеллы, выступал в симфоническом оркестре Московской государственной филармонии и руководил ансамблем солистов оркестра, входит в состав группы первых скрипок Государственного академического Большого театра России.

От имени АМИ TREND поздравляем Али Усубова с юбилеем и желаем новых творческих свершений.

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