Победитель нового конкурса в Азербайджане отправится в Чешский Голливуд (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus приступила к сотрудничеству с популярной сетью детских клубов Sevimli Bala.

Филиал популярной сети детских Центров Sevimli Bala, Talent Studio by Sevimli Bala, запустил совершенно новый проект – Film Academy. Проект с новой концепцией откроет будущим звёздам двери в мир кино! На протяжении шести месяцев профессионалы своего дела будут обучать детей актерскому мастерству, ознакомят с профессиями телеведущего, режиссера, оператора, гримера, а также поставят правильную сценическую речь, научив их быть истинными ораторами.

По итогам шестимесячного курса, профессиональное жюри выберет победителя, который получит основной приз – поездку в кинолагерь в Чехии. Лагерь будет организован во время Международного кинофестиваля в Карловых Варах и предоставит возможность участвовать в специальных экскурсиях и мероприятиях, а также посетить популярную студию "Barrandov Studios", которая является Чешским Голливудом!

В программу Film Academy включены занятия по актёрскому мастерству, риторике, мастер-классы от специальных гостей и экскурсии.

Возраст детей для участия в проекте - 9-13 лет.

Проект реализуется CinemaPlus при содействии Harmits Studio. Телефон для справок (055) 504 00 53.

Центр Talent Studio by Sevimli Bala входит в группу компаний Sevimli Bala и является центром развития творческого потенциала детей посредством занятий различными видами танцев, живописью, моделированием и т.д.

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