Страсти за кадром фильма "Гариб в стране Джиннов" – загоревшаяся голова, обоженные лица ... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life интересный материал о съемках фантастического фильма в жанре фентези Алисаттара Атакишиева "Гариб в стране джиннов" по сценарию Хикмета Рзы, который впервые вышел на экраны 45 лет назад, в 1977 году, и произвел большой резонанс в советском кинематографе.

Фильм рассказывает о двух бедных крестьянских юношах-близнецах Сахибе и Гарибе, один из которых, Гариб, живет мечтой о богатстве. В один из дней царь джиннов Акшад , узнав о желании юноши, приглашает его в свою страну и обещает несметные богатства, но с одним условием – Гариб должен научить джиннов сеять зерно и печь хлеб. Молодой человек соглашается и становится обладателем сказочных богатств, но вскоре начинает тосковать по родному дому, любимым и близким людям. Он просит царя отпустить его домой, но получает отказ. Только в это время он понимает, что в мире нет и не может быть ничего дороже Родины и семьи.

Фильм был снят в 1974, но вышел на экраны в 1977 году. В роли братьев сыграл учащийся второго курса Университета искусств, ныне основатель Азербайджанского государственного театра пантомимы, актер и главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханызаде. Тогда ему было всего 17 лет. Причем, главная роль ему досталась совершенно случайно, в "авральном" порядке.

Бахтияр Ханызаде рассказывает: "В тот период была снята часть фильма, но что самое интересное, без главного героя – никак не могли найти подходящего актера. За четыре месяца пробы прошли около сорока актеров. И тогда мой дядя, известный актер Гамлет Ханызаде, который также снимался в этом фильме, посоветовал режиссеру попробовать меня в картине. Тот согласился, но когда на следующий день я приехал на киностудию "Азербайджанфильм", мне сказали, что актера все-таки нашли, и я вернулся домой. Каково было мое удивление, когда через два дня к моему дому подъехала черная "Волга", быстро спросили "Ты Бахтияр?". И как только ответил "Да", быстро усадили в машину. Я был потрясен, и только успел спросить "Куда?" – ответили "В киностудию!". На меня одели костюм, повели в гримерную и дали текст, чтобы быстро выучил, и сразу же приступили к съемкам. Как оказалось, предыдущий актер также не понравился. Фильм снимался летом, времени вообще не было, да и молодых актеров, соответствующих типажу главного героя, можно сказать, больше не было. А режиссер был строго предупрежден – или находишь главного героя, или сдаешь фильм".

Для Алисаттара Атакишиева это было неприемлемо, ведь он до этого уже были именитым режиссером и оператором, который работал в таких культовых фильмах как "Аршин мал алан", "Тайна одной крепости", "Фатали хан", "Наша улица", "Следствие продолжается", "Не так, так эта", "Волшебный халат", "На дальних берегах" и т.д. И фактически режиссер, поставленный перед выбором, был вынужден снять в главной роли Бахтияра Ханызаде. Причем, без утверждения худсовета, как это было принято в те годы.

"Помню, когда вошли к директору "Азербайджанфильм" Джамилю Алибекову и режиссер сказал, что будет снимать меня, тот ответил "Снимай кого хочешь – лишь бы снял фильм". Таким образом, это стало моим первым фильмом в творческой карьере. Признаться честно, тогда съемки для меня были лишь игрой, а не творческим процессом, каждый день был праздником работы с известными актерами. С творческой точки зрения я не создал образ Гариба, а просто сыграл его, следуя указаниям режиссера", - вспоминает Бахтияр Ханызаде.

А для Алисаттара Атакишиева этот фильм стал последним в его творческой карьере, несмотря на то, что картине московским худсоветом была дана высокая категория и впоследствии она вошла в Фонд советского кино детских фильмов. Более того, режиссер просто проделал титанический труд и фактически воплотил невыполнимое, учитывая слабую материальную и техническую базу киностудии "Азербайджан" того времени. В те годы из-за слабого технического оснащения азербайджанские фильмы, которые требовали современных требований, доснимались на других киностудиях Союза. В этом фильме были не только дорогие костюмы, парики и маски, щиты, копья, мечи, бутафория, но и специальный антураж – от создания дворца и искуственной пещеры до передвигающегося огнедышащего дракона, созданного из специальных механизмов. На все это требовались значительные средства, и было предложено перенести съемки в Москву или Ялту. Но режиссер настоял на том, чтобы снимать именно на базе "Азербайджанфильм".

Алисаттар Атакишиев на худсовете сказал: "Перед съемочной группой стоит очень сложная задача: создать фильм хорошего качества, отвечающий современным требованиям. Я конкретно думаю о том, какую работу нужно проделать на базе нашей киностудии для производства фильма. Консультировался по этому поводу со специалистами в Москве и Ялте. Самый сложный образ-дракон. Об этом я говорил с экспертами в Москве. Они предлагают сделать большой макет, внутри которого спрятаны механизмы. Несмотря на то, что трудностей много, все будет хорошо, если студия нам поможет. Мы должны создать качественную, веселую, красивую, фантастическую сказку. Дети ждут этого фильма...".

Съемки проходили в павильоне "Азербайджанфильм", на Qanlı göl (Кровавое озеро) Ясамальского района Баку, в селе Фатмаи пригорода столицы и Гобустане. И впоследствии даже сам нарисовал рекламную цветную афишу к фильму. На этом плакате был изображен Гариб, который летит на спине сатаны.

Кстати, эпизодическую роль сатаны сыграл известный актер 50-60х годов Гюндуз Аббасов, который всячески отказывался играть этот образ. "Да вы что, Алисаттар муаллим, после значимых положительных и героических ролей в фильмах "Тайна одной крепости", "Ее большое сердце", "Наша улица", "Лейли и Меджнун", "Деде Горгуд", сыграть эпизодическую – сатану? Это невозможно!". На что режиссер ответил: "Смелость актера в том и заключена, чтобы после значимых ролей в фильмах воплотить отрицательный образ, пусть даже маленькую роль. Съемочная площадка - это арена смелых. Иди и покажи свою смелость!".

В этом эпизоде Гариб бежит (летит) на спине сатаны из страны джиннов домой.

Бахтияр Ханызаде: "Съемки проходили в Ботаническому саду. Гюндюз Аббасов один раз, два раза усаживал меня на шею. Откровенно говоря, ему было очень тяжело – уже был в возрасте, худой, да и как удержать юношу в 70кг? В разгар съемок он не смог удержать меня и повалил на землю, где были ветки деревьев. Алисаттар Атакишиев закричал: “Что ты наделал? Испортил эпизод и чуть не покалечил актера”. И тогда Гюндюз Аббасов ответил: "Алисаттар, было время, когда ты сажал меня на чью-то шею, а теперь ты сажаешь кого-то на мою".

А с драконом вообще произошло два ЧП. Дракон был создан одним умельцем в виде четырехметровой механической передвигающейся установки – в каждой из четверых ног дракона должен был находиться человек, и все вместе должны были синхронно действовать, чтоб "монстр" мог передвигаться. Более того, для того, чтобы во время движения из пасти шел огонь, внутри шеи находился газовый балон, от которого в полость рта дракона протянута труба. В этой полости также была установлена свечка. Открывали газовый балон, зажигали свечку и сидящий внутри человек регулировал струю исходящего из полости огня. Установка была очень тяжелой, поэтому пригласили четырех физически здоровых спортсменов, которые расположились в ногах дракона. И во время пробных съемок чуть была не произошла трагедия – жар от огня ударил внутрь дракона (шея была естественной вытяжкой, и ее необходимо было перекрыть изнутри перегородкой, что не было сделано) и обжег лица спортсменов, хорошо хоть не сильно. А в одном из эпизодов копье, брошенное в дракона, проткнуло его обшивку из дермантина, и вонзилось в плечо внутри сидящего спортсмена.

В фильме был такой эпизод, когда Гариб должен был влепить сильную пощечину Раки - сыну визиря царя джиннов, которого играл его дядя Гамлет Ханызаде. Этот эпизод никак не удавалось снять.

Бахтияр Ханызаде: "Как я мог влепить пощечину своему дяде, который тем более был старше меня? После долгих колебаний, неудачных дублей и наставлений Гамлета Ханызаде "мол, это кино, и не смотри, что я твой родственник" все-же удалось воплотить замысел. Был и такой, когда Гамлет фактически спас одного из актеров. Съемки проходили в павильоне с массовой сценой, где-то около сотни человек. Все были в искусственных париках, закрепленные на волосах шпильками. На стенах были факелы. Неожиданно у одного из "массовщиков" загорелся парик на голове и все попытки снять его не удавались - он бросился бежать из сторону в сторону и кричать. Возникла паника и все также бросились врассыпную, боясь, что и их парики охватит пламя. И тогда Гамлет схватил его, повалил на землю и своим плащом укутал его голову, чтобы потушить огонь, фактически спас его от серьёзных последствий".

Кстати, на роль царя джиннов Акшад, которого сыграл Мухтар Маниев, было также несколько кандидатов, один из которых грузинский актер Гиви Тохадзе, до этого великолепно воплотивший роли в азербайджанских фильмах "Деде Горгуд" и "Кёроглу". И на роль Зерри – красавицы джиннов, которая стала первой большой ролью Амалии Панаховой, претендовало несколько актрис.

Из воспоминаний Мухтара Маниева: "Можно сказать, что во время пробных съемок на роль царя джиннов решили утвердить кандидатуру Гиви Тохадзе. А на роль Зерри стоял выбор из двух других актрис, одна из которых была известная Амина Дильбази. Эти пробные съемки длились несколько часов. В этот момент мы с Амалией оставались в стороне и ждали своей очереди для кинопроб. И, как бы не обидеть нас, решили дать нам 15 минут, чтобы показать себя – "для галочки". И мы показали такой фурор! Причем, Гиви Тохадзе снимался полностью загримированный и в костюме царя, а я в том, в чем пришел на кинопробы. Через неделю худсовет утвердил мою кандидатуру с Амалией. Причем, известный режиссер, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Гасан Сеидбейли сказал: "Мухтар Маниев больше похож на азербайджанского джина, чем Тохадзе".

Вот такие страсти были за кадром…