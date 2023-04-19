Азербайджанский дуэт TuralTuranX выступил в Амстердаме и Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается промо-тур представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэта TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы), сообщает Trend Life.

Музыканты исполнили свою конкурсную песню Tell me more в Амстердаме (Нидерланды) и Лондоне (Великобритания).

Выступление дуэта TuralTuranX в Амстердаме состоялось в рамках программы Eurovision in Concert, а в Лондоне - на London Eurovision Party. Подобные концерты проводятся ежегодно и являются одними из крупнейших промо-мероприятий в преддверии конкурса "Евровидение".

Ранее представители Азербайджана выступили в Тель-Авиве на мероприятии Israel Calling.

Помимо выступления братья Турал и Туран Багмановы приняли участие в пресс-конференциях, интервью и стали участниками акции по посадке деревьев.

Напомним, представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются Турал и Туран Багмановы.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.