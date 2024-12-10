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В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)

Интересное Материалы 10 декабря 2024 13:55 (UTC +04:00)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
Фото: Личный архив Асмер Нариманбековой

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В UNESCO Community Association (UCA) прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам, организованный Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова, сообщила Trend Life руководитель ассоциации, заслуженный художник Асмер Нариманбекова.

Фуд-блогер Ульвия Мамедли поделилась способами приготовления азербайджанских блюд - долмы, плова, довги, приготовлением сладостей из фруктов и многим другим. На встрече присутствовали сотрудники и члены семей послов делегаций ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО. В рамках мероприятия была представлена выставка детских рисунков и мастера по куклам Ильхамы Магсудовой.

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В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
В Париже прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам (ФОТО)
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