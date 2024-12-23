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В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)

Интересное Материалы 23 декабря 2024 14:42 (UTC +04:00)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
Фото: Sea Breeze

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Event Hall на территории города-курорта Sea Breeze прошло традиционное благотворительное мероприятие с праздничной программой для детей, сообщает Trend Life.

В этот день на одной из самых красивых круглогодичных event-площадок собралось более 200 детей из трех детских домов, трех детских приютов и школы-интерната.

Их ждала яркая интерактивная программа с аниматорами и играми. Все дети получили новогодние подарки от Sea Breeze.

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В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
В Баку для воспитанников детских домов и школ-интернатов организован новогодний праздник (ФОТО)
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