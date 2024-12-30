Park Cinema назвала самые кассовые фильмы 2024 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2024 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы.

Азербайджанские фильмы:

1. "Tağıyev: Neft" (Тагиев: Нефть) - режиссер Заур Гасымлы

2. "Apatiya" (Апатия) – режиссер Хикмет Рагимов

3. "Səma ilə görüş" (Встреча с небом)– режиссер Руфат Шахбазов

4. Şor biznes (Солёный бизнес) – режиссер Валех Ахмедов

5. "Hozu 007" (Хозу 007) - режиссер Ильхам Яшароглу

Зарубежные фильмы:

1. "Дэдпул и Росомаха" - режиссер Шон Леви (США)

2. "Дюна -2" – режиссер Дени Вильнев (США)

3. "Субстанция" - режиссер Корали Фаржа (Франции, Великобритании, США)

4. "Плохие парни до конца" – режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла (США)

5. "Веном: Последний танец" - Келли Марсел (США)

Детские фильмы:

1."Головоломка 2" – режиссер Келси Манн (США)

2."Гадкий я – 4" - режиссеры Крис Рено и Патрик Делаж (США)

3."Моана - 4" – режиссер Дэвид Деррик - младший (США)

4. "Гарфилд" – режиссер Марк Диндал (США)

5. "Дикий робот" – режиссер Крис Сандерс (США)

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