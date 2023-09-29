Любят, ценят и ждут! Оперный фестиваль Динары Алиевой покоряет Москву – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках четвёртого Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой Opera Art в Москве состоялся первый из серии грандиозных концертов мировой вокальной классики. Прославленная исполнительница, народная артистка Азербайджана Динара Алиева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своём фестивале, работе в России и любви российской публики, и поделилась творческими планами.

– Динара ханум, ваш фестиваль «Опера Арт» в этот раз пройдёт не только в Москве, но и в Баку. В чём ещё будет изюминка фестиваля этого года – чем планируете порадовать и удивить зрителей в России и Азербайджане?

– Мой фестиваль Operа Art всегда радует публику чем-то новым. В практике фестиваля обязательное исполнение концертной версии оперы выдающихся мастеров. На этом фестивале будет звучать «Аида» Джузеппе Верди. Помимо этого, я пригласила на свой фестиваль молодых исполнителей: лауреата последнего конкурса Чайковского Зинаиду Царенко, а также Константина Федотова и Александру Соколову. Уверена, что у этих артистов большое будущее.

– А каким вы видите будущее своего фестиваля, какие задумки ещё хотели бы воплотить?

– Фестиваль будет дальше жить и работать. Впереди большие творческие планы, но мне не хотелось бы сейчас говорить о них. Думаю, правильно будет сохранить по этому поводу интригу.

– Расскажите, пожалуйста, в каких постановках Большого театра вы сейчас задействованы, когда почитатели вашего таланта могут вас увидеть? Какие образы вы хотели бы воплотить на сцене Большого в будущем?

– Работа в Большом театре продолжается, начался новый сезон. Планируется мое участие в новой постановке оперы Чилеа «Адриана Лекуврер» и, разумеется, буду дальше работать по своему репертуару. Я думаю, в скором времени в моем репертуаре появятся и «Манон Леско» Пуччини, «Норма» Беллини, «Анна Болейн» Доницетти.

– Вы называете себя продуктом двух культур. Расскажите, пожалуйста, что дал вам родной Азербайджан, а что – Россия, в культурном и профессиональном плане.

– Могу сразу сказать, что тут сложно выделять какие-то приоритеты. Я родилась и выросла в Азербайджане, впитала в себя культуру своего народа, получила здесь образование и начала работать.А потом в России отточила свою вокальную технику до совершенства и ныне уверенно выступаю на любых мировых сценах. Также должна отметить, что российская оперная школа имеет славные традиции. Работать в России, тем более в Большом театре, для каждого оперного исполнителя – большая честь. Здесь меня, так же как на Родине, любят, ценят, ждут и радуются, когда я выхожу к публике. И эта любовь взаимна.

– А кто из российских творческих мастеров сильнее всего повлиял на ваше становление как певицы?

– Могу отметить Елену Образцову, Дмитрия Хворостовского, дирижеров Юрия Темирканова, Тугана Сохиева. Я называю вам великих личностей в мировой культуре. Мне посчастливилось с ними не только общаться, но и работать. Вы не представляете, какое это удовольствие, общаться с такими выдающимися людьми.

– В этом году вы стали лауреатом премии «Звезда Содружества» за выдающийся вклад в культуру и искусство, поздравляем вас! Расскажите, пожалуйста, с какими чувствами вы принимали эту награду.

– Всегда приятно принимать премии, особенно когда это связано с оценкой моей творческой деятельности. Разумеется, чувства у меня во время награждения были самые возвышенные. Мне было приятно как за себя, так и за Великую культуру Азербайджана.

– Премия «Звезда Содружества» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств. В чём лично вы видите значимость творческого сотрудничества народов наших стран?

– Я вообще считаю, что взаимодействие народов, тем более стран СНГ, которые были всегда вместе на протяжении долгих лет, является важным фактором укрепления их дружбы. Именно через дружбу как высокую нравственную ценность можно идти к новым свершениям, быть ближе друг к другу, понимать и поддерживать во всех хороших начинаниях. За весь период своей творческой деятельности я представляла Азербайджан не только в России, но и во всем мире. Нам всем приятно, когда после каждого выступления на мировых оперных сценах нам рукоплещет публика, и это является одним из самых счастливых моментов в моей жизни.