Первый Бакинский фестиваль шансона – душа, романтика, ностальгия (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из популярных жанров в современном мире музыки по праву считается шансон. Такие песни любят за душевные тексты, жизненные истории, простоту и актуальность тем. Шансон - это песни с неповторимым стилем, очаровывающим своим языком, где воля и сила граничат с суровой реальностью, этот музыкальный жанр с 60-70-х годов стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отдавая дань бакинской субкультуре и языковым традициям многонационального города, песни этого жанра исполняются на нескольких языках (азербайджанский, горско-еврейский, русский и пр.), а зачастую в одной песне используется несколько языков одновременно. Бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом.

Первый Бакинский фестиваль шансона, который прошел в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, оставил у зрителей множество ярких впечатлений, сообщает Trend Life.

На протяжении двух дней в концертных программах выступили яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и зарубежные гости – заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун, Анатолий Алешин и Полина Герц. Таким образом фестиваль приобрел международный характер.

Родина шансона - Франция. С французского языка слово шансон переводится как народная песня. Это звучит невероятно, но своими корнями шансон уходит в 12 век. В то время во Франции стали появляться труверы или лирические поэты. Они сочиняли стихи, в которых воспевали самое трогательное чувство - любовь. Творчество труверов описывало простые сюжеты, что характерно для народной поэзии. На стихи накладывалась музыка, под которую пел и плясал народ. В последующие века сюжетная линия обогатилась рыцарскими и религиозными мотивами, в общем, менялась жизнь вокруг - менялись и песни. Как музыкальный жанр шансон сложился лишь к концу 19 века. Народное творчество привело исполнителей в… кабаре. Именно здесь французы наслаждались трогательными и волнующими мелодиями, которые были неразрывно связаны с лирическими стихами. Возникнув как фольклорный или народный жанр, шансон претерпел значительные изменения. Он испытывал на себе влияние социальных событий, различных музыкальных течений. В любом случае, жанр не теряет своего очарования и ностальгических чувств, трепета и романтизма, чем и пленяет сердца меломанов по всему миру.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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