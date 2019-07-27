Легли на набережную Бакинского бульвара и смотрели на небо - Анита Цой (ФОТО)

27 июля 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" стала известная российская певица, телеведущая ифилантроп корейского происхождения Анита Цой, которая традиционно принимает участие в проекте, сообщает Trend Life.

«Баку становится все краше и краше, каждый раз, приезжая сюда, видишь удивительные перемены, столица зеленеет и в то же время сохраняет свою самобытность. Вокруг такие счастливые лица! На Бакинском бульваре подружилась с молодежью, с которой, буквально, легли на асфальт набережной и смотрели на небо. Было очень душевно и красиво! Я желаю жителям славного, чудного, солнечного города Баку – будьте счастливы и любимы! Большое спасибо за столь чудный прием!», - сказала Trend Life Анита Цой.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы «Любэ». Сегодня праздничный вечер станет днем хитов «нулевых», а завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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