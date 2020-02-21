Одним февральским вечером в Баку, когда играет музыка шансона (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел сольный концерт исполнителя шансона, лауреата международных конкурсов и фестивалей Джалала Аббасова, сообщает Trend Life. Данный концерт для Джалала Аббасова стал третьим по счету во Дворце Гейдара Алиева.

Вечер начался под зеркальные цифры, дату и время – 20.02 в 20.02 2020 года. Помимо собственных песен, в его репертуаре более 3000 песен на азербайджанском, русском, английском, грузинском и других языках. В концертной программе "Вечер шансона" прозвучали лучшие композиции в жанре бакинского шансона в сопровождении группы "Shanson Cover Band" и танцевального коллектива.

"Я пою не только в жанре шансона. Первые уроки вокала получил от известного оперного певца, народного артиста Полада Акрамова. Далее учился у прекрасного педагога Майи Расуловой, являюсь выпускником оперного класса Бакинской музыкальной академии народной артистки СССР Фидан Гасымовой. В свое время создал эстрадный оркестр "Baki gecələri", даже сыграл Фебуса в премьере мирового мюзикла "Ноттердам" на сцене Театра UNS, исполнил гимн 25-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку. Работал в России, Турции, ОАЭ, был на гастролях во многих городах Казахстана, Украины и других стран. Я изучал шансон, рок и эстраду, т.е., мое горло - это как инструмент, он может исполнять во многих жанрах. Но я не пою песни, которые мне не нравятся. Песня для меня является смыслом деятельности, а вдохновение приходит во время работы, как аппетит во время еды", - говорит Джалал Аббасов.

Аппетит в этот вечер у певца был отменный, впрочем, как и у зрителей, которые никак не могли "насытиться" бакинским шансоном, ведь это самый близкий народу музыкальный жанр, популярный во все времена.

(Автор: Вугар Иманов)