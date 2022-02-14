Во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт Джалала Аббасова и группы Shanson Cover Band (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 22 февраля пройдет концерт Джалала Аббасова и группы Shanson Cover Band, сообщает Trend Life. Начало в 20.00.

В концертной программе прозвучат композиции и хиты бакинского шансона и народов мира в новой аранжировке. Это будет четвертый соло-концерт Джалала Абассова во Дворце Гейдара Алиева. Исполнитель является лауреатом национальных и международных конкурсов эстрадных песен и шансона, среди которых "Восточный базар", ТЮРКСОЙ, "Гуляй душа", "Бакинские ночи" и т.д. В репертуаре более 3000 авторских композиций и народов мира на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)