Музыкальный презент от Севды Алекперзаде в преддверии Международного дня джаза

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде и турецкий джазовый музыкант, исполнитель на саксофоне Аныл Шаллыел представили совместный музыкальный альбом, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

Презентация проекта приурочена к Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля.

Альбом "Excited", в который вошли турецкий этно-джаз, азербайджанский мугам, национальная классическая музыка, выпущен на лейбле Sony Music Turkey. Альбом доступен на всех электронных музыкальных платформах.

Напомним, что 23 февраля Севда Алекперзаде и Аныл Шаллыел выступили с концертом в "Grand Pera" в Стамбуле.