В Баку открылась Аллея звезд с участием легендарного Энгельберта Хампердинка и Эмина Агаларова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Resort состоялось открытие Аллеи звезд с участием всемирно известного британского музыканта и эстрадного певца Энгельберта Хампердинка и народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend Life.

Sea Breeze Walk of Famе – первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире. Уличная аллея представит звезд с именными автографами. Первым артистом, который открыл свою звезду, стал легендарный 87-летний Энгельберт Хампердинк.

Среди почетных гостей были заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, советник министра культуры, заслуженный артист Азербайджана Олег Амирбеков, сценарист и режиссер Фуад Ибрагимбеков, основатель и представитель совета директоров Британской торговой палаты в Азербайджане Джон Паттерсон, генеральный директор Бакинского отделения Британской торговой палаты в Азербайджане Яна Свиттен.

"Мы не только закладываем звезду, но и создаем историю. Аллея звезд станет первой достопримечательностью, посвященной выдающимся и известным певцам, музыкантам, актерам и художникам Азербайджана и всего мира. Во время визита в Sea Breeze Resort все будут любоваться этими звездами", - подчеркнул важность события EMIN.

Отметим, что сегодня в рамках большого сольного концерта Эмина Агаларова с Энгельбертом Хампердинком будут исполнены песни из нового англоязычного альбома EMIN’а. В этот вечер также прозвучат самые известные хиты “Сбежим в Баку”, “Нежная”, "Boomerang" и многие другие.

"Я пригласил Энгельберта Хампердинка в Баку, чтобы он выступил со мной в дуэте на концерте. Он с радостью согласился, но поставил условие - за это я должен буду заплатить ему доллар (смеется). Я преподнес ему доллар со своим автографом, сказав, что отныне с этим долларом он может всегда посещать Sea Breeze Resort и неограниченно пользоваться всем сервисом", - отметил EMIN.

Энгельберт Хампердинк выразил признательность EMIN’у за оказанную честь – стать первым на Аллее звезд, подчеркнув, что спустя одиннадцать лет рад вновь посетить красивый, дружелюбный и гостеприимный Азербайджан. В Баку в 2012 году он представлял Великобританию на международном конкурсе "Евровидение".

"Я очень люблю Баку и прекрасно себя здесь чувствую. Горжусь тем, что именно мое имя было установлено первым на Аллее звезд, которую основал Эмин. Это дань артисту, который многие годы посвятил творчеству, что мне лично очень приятно. Благодарю всех за этот прекрасный день", - отметил легендарный артист.

Рядом со звездой Энгельберта Хампердинка также расположено информационное табло о яркой творческой жизни артиста. За свою более чем 50-летнюю карьеру он стал одним из самых популярных исполнителей с уникальными вокальными данными и завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Было продано более 140 миллионов записей, включая 64 золотых и 35 платиновых альбомов, артист был номинирован на четыре премии "Грэмми" и "Золотой глобус". Энгельберт Хампердинк появился на музыкальной сцене одновременно с группами The Beatles и The Rolling Stones. Он стал хорошим другом Элвиса Пресли – две легенды часто исполняли песни друг друга.