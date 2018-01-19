Трагедия 13-летних Ларисы Мамедовой и Ильгара Ибрагимова в ночь с 19 на 20 января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прошло 28 лет со дня кровавой бойни, учиненной Вооруженными силами минобороны и МВД СССР. Невиданная по жестокости акция! В ночь с 19 на 20 января 1990 года, казалось, время замерло навсегда, и единственные звуки этого времени - нескончаемые пулеметные очереди, крики и стоны умирающих и раненых, пьяный гвалт солдатни, творившей кровавую вакханалию среди мирных жителей. Все это было сделано с подачи Михаила Горбачева, который "благословил" расстрел собственного народа, потому что жили мы тогда еще в СССР и считались единым целым.

"Ударные части" Советской Армии, разбавленные резервистами-армянами из Ставрополья и Краснодарского края, брали Баку, как вражескую крепость. Ввергнутый в шок город утром 20 января увидел асфальт, залитый кровью, которую не успевали смывать брандспойтами, раздавленные танками тела, месиво из человеческой плоти и искореженного металла. Было убито 133 человека, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 человек. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное имущество. Среди убитых людей разных национальностей были женщины, дети и старики. Среди них самые молодые -13-летние Ильгар Ибрагимов и Лариса Мамедова…Они могли бы сейчас жить среди нас, воспитывать детей, жить и работать во благо своих семей, процветания Азербайджана…

В Гуманитарной гимназии имени Пишевери города Баку прошло мероприятие "20 января – глазами детей", посвященное трагедии 20 января, сообщает Trend Life.

В фойе гимназии открыта фотовыставка и памятная доска, а учащиеся представили театрализованное представление с музыкой и стихами по сценарию ученицы шестого класса Медины Магеррамовой, отражающее события тех дней, жесткое убийство совсем еще юных Ильгара Ибрагимова и Ларисы Мамедовой. Директор гимназии Хураман Гасымова отметила, что 20 января является не только трагической датой, но и славной историей героизма и отваги азербайджанского народа в борьбе за независимость. На мероприятии были также подведены итоги изложения, посвященного 20 января. Лучшими были признаны работы ученицы пятого класса Сельджан Мамедзаде и восьмого класса Рены Шарифовой. Вечер завершился патриотической композицией "Да здравствует Азербайджан!"

Прошло 28 лет со дня страшной трагедии, но и сейчас тяжело видеть лица матерей шехидов. Впрочем, страшная ночь в памяти родителей павших продолжается и по сей день... Ильгар Ибрагимов и Лариса Мамедова преданы земле на Аллее шехидов, где похоронены герои борьбы за независимость Азербайджана, жертвы трагедии "Черного января" и погибшие за Карабах, за освобождение родной земли от армянских оккупантов.

Независимость мы приобрели ценой крови, и фундамент государственности Азербайджана был заложен именно шехидами 20 января. Однако по происшествии стольких лет преступники до сих пор не наказаны. Говорят, что шехидами становятся сыновья, защищающие свою Родину, но иногда ими становятся невинные дети...

(Автор: Вугар Иманов)

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