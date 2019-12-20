Закончившееся путешествие жизни… Скончался мэтр графики Джамиль Муфидзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 86 году жизни скончался мэтр отечественной графики, народный художник Азербайджана Джамиль Муфидзаде, сообщает Trend Life.

Джамиль Муфидзаде родился 24 февраля 1934 года в Ордубаде Нахчыванской Автономной Республики. Окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем Харьковский художественный институт. С 1957 года - участник различных выставок. Художник был известен серией работ - "Ичеришехер", "Нефть Апшерона", "Баку - нефтяная столица", "Бухенвальд, "Хыналыг", "На земле Монголии", "Впечатления от Египта" и другими. Произведения художника хранятся в частных коллекциях и музеях России, Германии, Франции, Италии, Египта, Турции, Ирана, Монголии. Наряду с творческой деятельностью преподавал в Азербайджанской государственной академия художеств, возглавлял кафедру "Графика".

Последняя персональная выставка художника прошла в марте 2014 года в галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана). Выставка работ под названием "Cizgilərə hopan ömür", организованная министерством культуры и туризма Азербайджана, была приурочена к 80-летнему юбилею художника. Среди гостей было множество известных художников.

Джамиль Муфидзаде сказал: " Знаете, художник - это состояние души и образ жизни. Ты таким родился и не мыслишь себя в иной ипостаси. И не задумываешься, выгодно тебе это или нет. У меня была жажда к творчеству, которая меня всего поглощала. Очень важно не сворачивать с намеченного пути. Поверьте, если выдержать все невзгоды и трудности, в один прекрасный день двери успеха обязательно распахнутся перед тобой. Работы художника должны говорить сами за себя", - сказал Джамиль Муфидзаде.

Художник много путешествовал и впечатления от увиденного нашли отражение в моих работах

"За свою жизнь я успел побывать на четырех из пяти континентов. Выпустил книгу, которая так и называется - "4/5 Земли", в которой собрал фотовоспоминания и работы, сделанные во время путешествий по различным странам. Мне не довелось увидеть только Австралию… Каждая страна, в которой мне повезло побывать, дорога мне и памятна. В каждой стране я находил нечто прекрасное и индивидуальное. Все свои эмоции и впечатления переносил на бумагу. Мне хотелось передать свои чувства и ощущения таким образом, чтобы зрители, увидевшие мои работы, почувствовали то же, что и я".

Любовь к путешествиям началась с круиза по Дунаю в 1964 году. Год спустя в составе творческой делегации побывал в Германии. Это была первая поездка за границу по линии Союза художников СССР, и для художника была примечательна еще и тем, что удалось побывать на Всемирной выставке книжной и станковой графики, проходящей в Лейпциге, и посетить мемориальный музей, расположенный на территории концентрационного лагеря Бухенвальд.

"Также я побывал и в Освенциме в Польше. Я был потрясен тем, что увидел… Газовые камеры и печи, братские могилы, страшные экспонаты музея… В одном только Бухенвальде было замучено и убито более 50 тысяч человек! Я был так впечатлен, что всю экскурсию делал наброски и записи в блокноте. После этой поездки появилась моя очередная серия "Бухенвальд". Одновременно я продолжал работать над серией, посвященной главному богатству Азербайджана - нефти. Некоторое время оставался в общежитии нефтяников. Наблюдал за трудовыми буднями и своеобразным бытом вышкомонтажников, разведчиков нефти, бурильщиков, операторов подземного ремонта скважин, нефтедобытчиков... И рисовал, рисовал, рисовал. Нефтяные вышки для меня не просто металлические конструкции. В них можно разглядеть нечто схожее с азербайджанским орнаментом "шебеке". К тому времени я успел объездить весь Азербайджан. Это раскаленный песок, жаркое солнце, много зелени и синевы. Поэтому и работы получались такие же яркие, сочные и богатые цветом. В какой-то момент мне захотелось увидеть и запечатлеть нечто контрастное - аскетичную природу, холодные краски и сдержанные пейзажи. Поэтому в 1975 году отправился на север Якутии. Путешествие началось с Якутска и поселка Тикси, откуда советские пограничники перебросили нашу делегацию на действующую полярную станцию Усть-Оленёк. Мы побывали у оленеводов и полярников в тундре. Там, где вечная мерзлота и не растут деревья, где живут северные олени, а вместо холодильника жители используют ямы, вырытые в заледеневшей земле. Я делал наброски всего, что видел вокруг, чтобы потом перенести свои впечатления от поездки в этот холодный край на бумагу. Через год с этой же командой я отправился на север России и побывал в Архангельске, Кандалакше и в городе Кемь (Карелия). Эти края отличаются от аскетичной природы Якутии особой теплотой красок и, я бы сказал, некой лаской. Я провел в тех краях 80 дней и собрал огромный материал в виде эскизов, наметок и заметок, которые вылились в большую серию - 74 работы! По итогам моего путешествия были организованы выставки в Баку, Москве, Архангельске и Северодвинске.

Вернувшись на родину, я решил продолжить путешествие по Азербайджану и отправился в затерянное в горах селение Хыналыг. В свое время в тех краях побывали и писали картины Расим Бабаев, Марал ханым Рахманзаде и другие известные живописцы. После этой плодотворной поездки родилась моя очередная серия "Хыналыг", в которой я представил всю красоту и величие азербайджанской природы.

А спустя несколько лет по линии Союза художников СССР я отправился в двухнедельную командировку по Монголии. Первые впечатления от Улан-Батора - серое небо, бездорожье, одинаковые коробки-пятиэтажки, отсутствие зелени на улицах и два дацана (буддийский храм), зарисовки которых мы с моим украинским коллегой успели сделать со всех четырех точек зрения. Разнообразила наше путешествие поездка в пустыню Гоби, куда нас в шесть утра доставили на вездеходах. Пустынные районы Гоби, как принято считать, вот уже на протяжении 65 миллионов лет остаются практически неизменными и безводными. Только представьте себе картину - одинокая юрта посреди песчаных песков и огромные двугорбые верблюды, прогуливающиеся в поисках растительности. Верблюды невероятно пластичные и мирные создания. Их достаточно сложно писать, потому что они находятся в постоянном движении. Нам пришлось стремительно делать схематичные наброски размером с ладонь, чтобы потом перенести их на бумагу. Нужно было успеть увидеть и запечатлеть на бумаге все самые "вкусные" моменты до наступления темноты. Темнеет в Гоби рано. В начале девятого вечера пустыня покрывается непроходимой мглой. Становится страшно от бездонной черноты пустыни и хочется, чтобы поскорее наступил рассвет. Незабываемые впечатления от одного дня, проведенного в Гоби, перетекли в три года работы. Получилось 38 работ, которые были представлены на моей персональной выставке, организованной в Баку и Улан-Баторе".

Ниже можно посмотреть фотографии с мероприятия.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.