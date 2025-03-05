Стартовал проект MEMIM "За кулисами культуры: секреты журналистики" – первым гостем стал Вугар Иманов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический и квалификационный центр культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана приступил к реализации нового проекта под названием "За кулисами культуры: секреты журналистики". Целью проекта, приуроченного к 150-летию Дня национальной прессы, стало повышение интереса молодых журналистов к журналистике в сфере культуры, развитие их деятельности в этом направлении, получение практических знаний.

Первый семинар проекта "За кулисами культуры: секреты журналистики" стартовал при поддержке Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. Его гостем стал глава отдела культуры АМИ Trend, обладатель государственной медали "Терегги", журналист Вугар Иманов.

На церемонии открытия семинара Вугар Гумбатов, исполняющий обязанности директора MEMIM, рассказал о встречах, которые пройдут в рамках проекта с участием журналистов, отличающихся многолетней профессиональной деятельностью, а также тех, кто вносит вклад в развитие журналистики в сфере культуры.

Вугар Иманов рассказал о положительных и отрицательных сторонах, которые привнесли в сферу журналистики современные технологии, значении журналистики в продвижении национальных и духовных ценностей, воспитательно-просветительских функциях журналистики в сфере культуры, вовлечении в сферу молодого поколения и формировании его как настоящих профессионалов, а также о современных направлениях развития сферы.

Также за вклад в развитие азербайджанской культуры журналист был награжден Почетным дипломом министерства культуры и памятным подарком.

В ходе мероприятия студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, лауреат республиканских и международных конкурсов Хамая Бахышова исполнила музыкальные произведения "Прелюдия № 2" (Ф. Гулиева) и "Каприз" (Л. М. Готтшалк).

Семинар, модератором которого выступила Рафига Насирова, прошел в формате дискуссии, в ходе которой Вугар Иманов ответил на интересующие аудиторию вопросы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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