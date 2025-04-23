Звезда Рустама Ибрагимбекова – памяти Мастера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Sea Breeze Walk of Fame состоялась церемония открытия звезды видному кинодраматургу, сценаристу, кинорежиссеру, лауреату государственных премий и наград Азербайджана и России, народному писателю Азербайджана Рустаму Ибрагимбекову (5.02.1939 - 10.03.2022) , сообщает Trend Life.

Выступившие сын и дочь Рустама Ибрагимбеков – Фуад и Фатима Ибрагимбековы, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, заслуженный деятель искусств России, народный артист Азербайджана Юлий Гусман, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов отметили богатое творческое наследие Мастера, поделились теплыми воспоминаниями.

Рустам Ибрагимбеков - один из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Своим плодотворным творчеством он сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников, сыграли существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым подчерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории. Снятые по сценарию писателя фильмы, такие как “В одном южном городе”, “Белое солнце пустыни”, “Допрос”, “День рождения”, “Урга – территория любви”, “Утомленные солнцем” и другие были удостоены высоких наград.

Память о видном писателе и деятеле кино Рустаме Ибрагимбекове навсегда останется в наших сердцах.

Sea Breeze Walk of Famе – Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin.

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