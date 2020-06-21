«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
«Ньюкасл »на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у сорок отличились Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ричи и Жоэлинтон.
Победа позволила «Ньюкаслу» набрать 38 очков и выйти на 12-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 44 очка, команда занимает седьмую позицию.
В следующем туре «Ньюкасл» 24 июня на своем поле примет «Астон Виллу». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».
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