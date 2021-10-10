Фьюри победил Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Боксеры встретились в третий раз. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC.
Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.
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