Фьюри победил Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Боксеры встретились в третий раз. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC.

Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.