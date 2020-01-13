13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)

13 января 2020 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На церемонии награждения Ukrainian Fashion Industry Awards в Киеве состоялось дефиле всемирно известного "Vogue", организованного Ukrainian Fashion Association. На этом потрясающем вечере были продемонстрированы платья албанского дизайнера Bel EVE, которые вызвали восхищение гостей. В дефиле приняла участие 13-летняя азербайджанская модель Назрин Джавадлы, сообщает Trend Life.

"Назрин Джавадлы - первая юная модель из Азербайджана, которая приняла участие в столь престижном проекте и была удостоена международного сертификата. Выражаем огромную благодарность руководителю национальной делегации Юсифу Джафарли и учителю-хореографу Мубаризу Аллахвердизаде", - отметил международный организатор и директор проекта Best Model of the Azerbaijan Пярвиз Азимзаде.

Назрин Джавадлы – ученица седьмого класса Комплекса школы-лицея №200, воспитанница High Life Fashion & Model Academy, победительница национальных проектов "Little Miss & Mister Azerbaıjan 2016", "Star 2017", "5-ilin Uğuru 2019", член жюри "Littile Miss & Mister Azerbaijan 2018", призер республиканских и международных соревнований по художественной гимнастике.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
  • 13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
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