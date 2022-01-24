Гюльнара Халилова подарила образцы национальной одежды музею Международного фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиева встретилась с известным модельером-дизайнером, руководителем Центра национальной одежды Азербайджана, доктором философии по искусствоведению Гюльнарой Халиловой, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На встрече были обсуждены совместные проекты, реализуемые в целях пропаганды богатых традиций и культуры Азербайджана и всего тюркского мира. Гюльнара Халилова подарила музею организации специально подготовленные образцы азербайджанской национальной одежды.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года в рамках совместного сотрудничества в Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась презентация коллекции национальной одежды “Карабах” Гюльнары Халиловой (https://www.trend.az/life/style/3506682.html), состоящей из образцов одежды, характерных для Карабахского региона. Коллекция основывается на одном из древнейших письменных памятников тюркского мира - эпосе "Китаби - Деде Горкуд", и воплощает в себе сложившиеся на протяжении веков национальные традиции и обычаи. В национальных костюмах отражены 12 исторических городов Азербайджана – Агдам, Агдере, Джебраил, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Кельбаджар, Губадлы, Лачин, Шуша, Зангилан. Презентация была посвящена первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели Азербайджана, представители сферы культуры, послы, руководители международных организаций.

(Автор: Вугар Иманов)