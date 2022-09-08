Фахрия Халафова рассказала об участии в Венецианском кинофестивале: "Ключевое слово – элегантность" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова рассказала Trend Life из Италии об участии в Венецианском международном кинофестивале в качестве специального гостя.

В 2022 году Венецианский кинофестиваль – один из самых престижных международных киносмотров – проходит в 79-й раз, c 31 августа по 10 сентября. Это старейший международный кинофестиваль, основанный в 1932 году. Главный приз – "Золотой лев". По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Де Лаурентиса.

"Международный Венецианский кинофестиваль - одно из главных событий кинематографического мира, проходящее в конце августа - начале сентября в Венеции. В течение десяти-одиннадцати дней на суд жюри и публики выносятся последние новинки — полнометражные и короткометражные картины, авторские ленты и документальные фильмы. Стать обладателем "Золотого льва" - главного приза Венецианской биеннале - для режиссёра приравнивается к безупречному реноме и пропуску в счастливую профессиональную жизнь. Ну а публика с интересом спешит на фестиваль, чтобы увидеть новейшие ленты, погулять по Муви-вилладж и заодно насладиться красотами города каналов", - отметила Фахрия Халафова.

Непосредственное участие в ярких событиях в атмосфере высокого искусства и праздника произвело на Фахрию Халафову неизгладимое впечатление. Естественно, для известного азербайджанского дизайнера на авансцену также вышли наряды звезд.

"Цветущая лагуна острова Лидо, куда прибывают на элегантных деревянных катерах все знаменитости; просмотры 5-8 фильмов ежедневно, о которых потом будут говорить весь год во всем мире. И, конечно, ярко-красная дорожка как собрание сочинений последних вечерних трендов. Знаменитости продемонстрировали оригинальные наряды на радость публике и фотографам. В вопросах моды Венецианский фестиваль похож на Каннский: сюда звезды и их стилисты тоже слетаются с чемоданами, гружеными вечерними нарядами. Венецианский фестиваль чрезмерности предпочитает сдержанность. Ключевое слово – элегантность. Кстати, если бы "Золотого льва" вручали не только за лучший фильм кинофестиваля, но и за лучшее платье, в этом году награду с высокой долей вероятности забрала бы президент жюри, призёр трёх самых престижных кинофестивалей мира - Каннского, Берлинского и Венецианского, лауреат премий "Оскар", "Эмми", "Золотой глобус", BAFTA американская актриса и писательница Джулианна Мур", - сказала она.

В рамках визита Фахрия Халафова побывала в мэрии и встретилась с главой Эрмелиндой Дамиано. Также посетила Музей истории тканей и костюмов и Музей парфюмерии, которые находятся в Palazzo Mocenogo - комплексе из четырёх примыкающих друг к другу дворцов XVI-XVII веков, и Азербайджанский павильон на Венецианской биеннале, в старинном здании Procuratie Vecchie на центральной площади Святого Марка. Красота старинного итальянского города также вызвала восхищение.

"Венеция - один из самых известных городов Италии и центр одноименной области Венето, расположенной в северо-восточной части страны на берегу Адриатического моря. Она входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, являясь одним из самых уникальных и романтичных мест планеты. Это потрясающий и сказочный город, исторический центр которого построен на 118 островах Венецианской лагуны и представляет собой невероятное сочетание лабиринта улиц-каналов и сотен мостов с изящной архитектурой роскошных дворцов. Венеция - это город, который почти не изменился за последние шесть веков. Здесь всё также основным средством передвижения являются лодки, по каналам до сих пор плавают традиционные гондолы. Венеция - город с особой атмосферой и историей. Здесь можно совершить прогулку на традиционных лодках-гондолах и послушать песни гондольеров, погулять по Сан-Марко, увидеть Дворец Дожей, мост Риальто и яркие домики Бурано. Мир прекрасного и высокого искусства воплотился в эти дни в этом итальянском городе", - добавила Фахрия Халафова.

Визит организован руководителем Kuzmenko pr&events Оксаной Кузьменко.