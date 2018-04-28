Оппозиция начала автопробег на север Армении

Лидер акций протестов в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян и его сторонники начали автопробег в северные районы страны, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы направляемся в Иджеван, где в 14.00 состоится митинг, а в 17.00 состоится митинг в Ванадзоре", — сказал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне автопробег оппозиции Ереван-Гюмри завершился многотысячным митингом во втором по величине городе Армении.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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