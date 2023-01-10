БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически начал процесс выхода Армении из ОДКБ.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, выступая сегодня на пресс-конференции, Пашинян заявил, что Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в этом году в республике.

По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. Эти учения не состоятся, заявил Пашинян.

Это, по сути, очередной антироссийский шаг со стороны Еревана. Таким образом, Пашинян проверяет реакцию Москвы. Вполне вероятно, что если Армения не получит жесткого ответа со стороны России, за этим поступят очередные антироссийские действия и в конечном итоге это приведет к выходу Армении из ОДКБ.

В целом, в последнее время в Армении усилилось антироссийское настроение. Этому свидетельствуют и акции протеста против России, в том числе и призывы к выводу российской военной базы из Гюмри.