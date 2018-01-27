Новые автобусы появятся на улицах Тбилиси до конца 2018 года

Мэрия Тбилиси планирует приобрести новые современные автобусы до конца 2018 года, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани в эфире «Радио Палитра», передает Новости-Грузия.

Развитие транспортной системы мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал одним из своих главных приоритетов в 2018 году. По словам Каладзе, мэрия планирует улучшить систему общественного транспорта для того, чтобы передвижение жителей города стало более комфортным.

«Мы уже в этом году планируем закупить и завести новые автобусы. В этом направление ведутся переговоры с несколькими международными компаниями. В ближайшие дни в мэрии Тбилиси состоится встреча, на которой будут приглашены все заинтересованные иностранные компании», — сказал Бенделиани.

По его словам, пока не известно автобусы какой конкретно фирмы приобретут для города. Он не исключил, что это снова будут автобусы марки MAN.

«Одним из вариантов является MAN. Однако другая компания может сделать предложение лучше. Для нас любое ориентированное на качестве решение будет приемлемым», — подчеркнул Бенделиани.

Он отметил, что даже, в случае приобретения автобусов новой марки, их концепция будет защищена и цвет останется тем же.

Ранее заместитель мэра Майя Битадзе сообщила, что городские власти планируют завезти около 700 новых автобусов. По ее словам, современные синие транспортные средства заменят старые желтые автобусы, в которых нет кондиционеров и которые не соответствуют потребностям пожилых людей или инвалидов, а также сильно загрязняют воздух.

С января 2017 года по улицам Тбилиси начали курсировать новые, экологически чистые, адаптированные для лиц с ОВЗ автобусы европейских стандартов. Город приобрел 143 новых автобуса марки MAN, которые работают на сжиженном газе, благодаря помощи Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р), а также Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Всего в Тбилиси ездят 750 муниципальных автобусов. Самый длинный маршрут достигает 30,4 километра, а самый короткий — 4,6 километра. В день автобусы преодолевают в общей сложности 109,5 тысячи километров, останавливаясь более чем на 1,8 тысячи остановках.

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