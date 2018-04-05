В Грузии при обрушении в шахте погибли шесть человек

5 апреля 2018 10:45 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли и трое пострадали в результате обрушения свода на шахте на западе Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"К рассвету 5 апреля в Центр неотложной помощи поступило уведомление о том, что в городе Ткибули (запад Грузии) в первом районе шахты имени Менделя несколько человек получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь… Все люди в результате полученных травм скончались", — сообщается на сайте МВД.

МВД перечисляет имена погибших, их шесть человек. Министерство отмечает, что еще три человека пострадали.

По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. Ведомство приступило к расследованию дела по статье "нарушение правил безопасности".

В министерстве экономики Грузии заявили журналистам, что в Ткибули отправился вице-премьер, министр экономики Дмитрий Кумсишвили. Также на месте работают правоохранители, технические службы и местные спасатели.

На прошлой неделе в регионе Имерети также произошел несчастный случай – шахтер погиб из-за обрушения стены, он оказался под завалами.

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