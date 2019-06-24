Премьер Грузии не исключил создания коалиционного правительства после выборов 2020 года

24 июня 2019 23:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе не исключает, что в 2020 году после проведения пропорциональных парламентских выборов у страны будет коалиционное правительство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн", глава грузинского правительства заявил в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Согласно результатам последних выборов, у нас есть очень важная поддержка. Соответственно, сегодня строить прогнозы насчет выборов в октябре 2020 года нерелевантно, однако вероятность того, что будет необходимо создание коалиционного правительства, существует. Это решать только грузинскому народу", - сказал он.

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