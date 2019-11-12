Ираклий Леквинадзе подал в отставку с поста бизнес-омбудсмена Грузии

БАКУ/Trend/ - Еще одна отставка в Грузинской правительственной структуре – в отставку с поста бизнес-омбудсмена подал Ираклий Леквинадзе и его заместитель Леван Каландадзе, сообщает Trend со ссылкой на Информационное агенство Black Sea Press.

На своей странице в фейсбуке Ираклий Леквинадзе написал, что «это не было спонтанным решением» и пообещал рассказать о своих дальнейших планах в ближайшее время.

Согласно неофициальным сообщениям, новым бизнес-омбудсменом станет Михаил Даушвили, директор Информационно-аналитического департамента МВД.

«За 22 месяца работы наш аппарат рассмотрел 565 дел, из которых на 300 дел мы отреагировали надлежащим образом и в 68 процентов случаев требования бизнеса были полностью или частично удовлетворены», сообщил Леквинадзе на своей странице в фейсбуке.

Институт бизнес-омбудсмена был создан в 2015 году. До этого должность с похожими функциями называлась налоговый омбудсмен. Бизнес-омбудсмена назначает премьер-министр Грузии с согласия спикера парламента.

Бизнес-омбудсмен независим в своей деятельности, занимается надзором и содействует защите прав, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в стране.

Экономист Ираклий Леквинадзе в 2016-2017 годах был заместителем мэра Тбилиси, когда эту должность занимал Давид Нармания. В январе 2018 года он стал бизнес-омбудсменом.

Интересно, что первым бизнес-омбудсменом был нынешний премьер Георгий Гахария.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Mila61979356

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