Генеральный секретарь Совета Европы уверена, что Грузия с успехом будет возглавлять Комитет министров СЕ

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уверена, что Грузия успешно справится с задачей по руководству этой организацией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал Грузии".

С 27 ноября Грузия, на следующие полгода, станет страной - председателем Совета Европы.

Пейчинович-Бурич прибыла в Тбилиси с визитом в рамках подготовки к передаче Грузии председательства. Грузия примет председательство от Франции, которая, в свою очередь, получила его в мае от Финляндии. Грузия впервые будет возглавлять Комитет министров СЕ — в течение полугода, до мая 2020 года.

“Я рада, что в приоритетах своего председательского срока, Грузия вместе с вопросами защиты прав человека и верховенства закона, также выделила в качестве приоритета охрану окружающей среды. Примечательно, что это первый случай, когда страна - председатель выделила тематику окружающей среды в приоритетах, что подчеркивает насколько важно повышение информированности и осведомленности общества на этот счет”, - сказала Пейчинович-Бурич.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что шестимесячное председательство является «огромной ответственностью и широкими возможностями для Грузии», чтобы помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкивается Совет Европы и поддержать основные ценности организации - укрепление прав человека, демократии и верховенство закона.

Обсуждение приоритетов председательства Грузии в Совете Европы также было главной темой встречи премьер-министра Георгия Гахария и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.



Во время встречи в правительственной администрации, стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы и план действий на 2020-2023 годы, включающий проекты, которые будут реализовываться Грузией совместно с Советом Европы в указанный период.

Была отмечена позитивная роль текущего плана действий в процессе осуществления демократических реформ в стране. Стороны выразили уверенность, что будущая программа будет иметь конкретные, ощутимые результаты.

Совет Европы является ведущей правозащитной организацией континента.

Он состоит из 47 государств-членов, 28 из которых являются членами Европейского Союза.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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