Нацбанк Грузии установил курс лари на 26 декабря

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 3,2699 GEL/$1, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.