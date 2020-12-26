Нацбанк Грузии установил курс лари на 26 декабря
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 3,2699 GEL/$1, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
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