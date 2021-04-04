В Грузии могут ужесточить антикоронавирсные ограничения
Существует вероятность ужесточения ограничений. В Европе идёт третья волна пандемии, и в некоторых странах эти ограничения уже ужесточили. Исключать ничего нельзя, наоборот, такая вероятность существует. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сказал депутат большинства в парламенте Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, важно, чтобы граждане соблюдали регуляции.
«Поэтому важно очень серьезно отнестись к этому вопросу, поэтому важно, чтобы политические организации, которые и вчера устроили музыкальное представление, прекратили все это и серьезно отнеслись к этому вопросу, соблюдали существующие ограничения», — сказал Папуашвили.
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