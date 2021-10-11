Международные резервы Грузии незначительно выросли за год – Galt&Taggart
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Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов
Продолжаются меры по привлечению Армении к ответственности на международном уровне – Генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Предлагаю государствам-членам Движения неприсоединения подумать уже над идеей институционализации
Президент Ильхам Алиев: Двойные стандарты, применение селективного подхода негативно сказываются на справедливом урегулировании конфликтов в мире
Президент Ильхам Алиев: Против Армении не были введены санкции, разницы между государством-агрессором и государством, подвергшимся оккупации, не делалось
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения приложит все усилия для дальнейшего усиления его роли
Президент Ильхам Алиев: В рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции по вакцинам
Президент Ильхам Алиев: Нарушение территориальной целостности государств путем применения силы абсолютно неприемлемо
Президент Ильхам Алиев выступил в видеоформате на Заседании высокого уровня Движения неприсоединения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский народ будет впервые отмечать День независимости как победитель – первый вице-спикер парламента
Камран Иманов: Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста Священного Писания (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)
ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана
В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен