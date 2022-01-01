Грузия за год увеличила реэкспорт автомобилей в Азербайджан более чем на 10%

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе - ноябре 2021 года вырос в стоимостном выражении на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (190,8 миллиона долларов) – до 207 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в количественном выражении на 54,2 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года - с 22 935 до 35 385.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года Азербайджан увеличил импорт легковых автомобилей из Грузии на 57,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,4 миллиона долларов) – до 21,1 миллиона долларов.

Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан в ноябре 2021 года вырос на 22,6 процента по сравнению с октябрем (17,2 миллиона долларов).

Таким образом, Азербайджан в отчетный период занял первое место среди основных импортеров автомобилей из Грузии. Далее следуют Украина (83 миллиона долларов) и Казахстан (19,7 миллиона долларов).

Общий реэкспорт автомобилей из Грузии с января по ноябрь 2021 года составил 417,6 миллиона долларов, что на 14,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (364,8 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)