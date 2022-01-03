В Грузии выявлено 943 новых случая коронавируса, выздоровели 2789 пациентов

В Грузии выявлено 943 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.

За последние 24 часа в стране выздоровели 2789 человек. 37 пациентов умерли от коронавируса за сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 15 032 теста, в том числе 7413 — с экспресс-тестом на антигены и 7619 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,27%, за последние 14 дней — 5,5%, за последние 7 дней — 5,77%.

Всего в Грузии выявлено 938 583 случая заражения коронавирусом, из которых 902 948 человек выздоровели и 13 942 человека скончались.

В режиме карантина находятся 46 человек, в стационаре под наблюдением — 4 446 человек, в ковид-гостинице — 833 человека.

2 января в Грузии было выявлено 796 случаев коронавируса, выздоровел 3291 человек и 45 скончались.